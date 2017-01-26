Заммэра Ужгорода мог сбежать за границу

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Четверг, 26 января 2017, 11:03

Правоохранители Украины проверяют информацию о возможном бегстве заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа в Венгрию.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Виктория Попович.

По ее словам, в настоящее время правоохранители проверяют информацию о наличии у Цапа паспорта Венгрии и информацию о его возможном бегстве в Венгрию. Соответствующие запросы подготовлены венгерской стороне.

"Дана информация во все пункты пропуска на украинском-венгерской границе о запрете Иштвану Цапу пересекать границу", - сказала Попович.

Кроме того, она отметила, что венгерским правоохранителям направляются запросы с просьбой проинформировать в случае выявления Цапа на территории Венгрии.

В то же время, как сообщил источник УП в правоохранительных органах, Цап бежал за границу, но не в Венгрию.

 
Цап как в воду провалился
фото из facebook цапа 
 
Иштван Цап сбежал?
фото из facebook цапа

Как известно, ранее местные СМИ Закарпатья сообщили, что Цап бежал в Венгрию.

Известно, что до работы в горсовете Ужгорода Цап работал в посольстве Украины в Венгрии.

По официальным данным биографии, он течение 2008 - 2014 годов работал руководителем торгово-экономической миссии в составе Посольства Украины в Венгерской Республике, первым секретарем отдела по экономическим вопросам Посольства Украины в Венгерской Республике.

Накануне вечером генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа уличили в вымогательстве 40 тысяч гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли.

Татьяна Кусок, УП

Темы: коррупция Закарпатье Венгрия
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