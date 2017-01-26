Министр Черныш возмутился "советским стилем" Жебривского

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Четверг, 26 января 2017, 14:23

Министр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что достаточно общается с председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Мы с ним были вместе на открытии патрульной полиции в Краматорске (май 2016 года – П). Во время недавнего визита (12 января 2017 года – УП) в Донецкую область мы разговаривали с Павлом Ивановичем его кабинете, давали совместную пресс-конференцию", - сказал он.

"Но я не могу понять: если бы даже тех встреч не было, в чем проблема? Что это за советский стиль? Мы что, должны собирать все время "политбюро"? Есть рабочие моменты. Должны работать органы власти, а не персоналии. Персона должна задавать темп", - добавил он.

По его словам, "то, что мы работаем с местными администрациями, можно увидеть по документооборота".

"Кстати, это уже не первая недостоверное заявление (Жебривского – ред.). Когда уже звучало в нашу сторону, что мы скрыли программу (по восстановлению и развитию мира - УП). Но я лично приезжал обсуждать эту государственную программу в Святогорск, среди приглашенных был глава администрации. Тогда приехал его первый заместитель, принимавший слово и выступал", - сказал он.

"Работу обладминистраций я оцениваю не по личным контактами кого с кем-то – а по уровню освоения бюджетных средств, по уровню понимания проблематики, по уровню сотрудничества с органами местного самоуправления", - сказал Черныш, добавив, что с 2,6 млрд гривен, которые были предусмотрены для Донетчины, за полгода использовано чуть более 100 миллионов гривен.

"Это 5%", - сказал Черныш.

Как известно, председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский пожаловался в телеэфире, что ни разу не общался с министром по вопросам временно оккупированных территорий.

Украинская правда

Темы: Донбасс министерство
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