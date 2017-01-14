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Жебрівський жодного разу не спілкувався з міністром з окупованих територій

Субота, 14 січня 2017, 19:23

Голова Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський жодного разу не спілкувався з міністром з питань тимчасово окупованих територій Вадимом Чернишом.

Про це він сказав в ефірі каналу "112 Україна" в суботу, відповідаючи на питання, чи допомагає дане міністерство в розбудові Донбасу.

"На жаль, за весь час існування цього міністерства я з міністром жодного разу не спілкувався", - сказав Жебрівський.

Він додав, що міністр не робив спроб зустрітися, хоча тричі був на території Донецької області.

Крім того, відповідаючи на питання, чи переміг би "Опозиційний блок" на виборах на Донбасі, якби вони були проведені завтра, Жебрівський висловив думку, що переміг би Блок Петра Порошенка.

Українська правда

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Теми: ДонбасЖебрівський
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