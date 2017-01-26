Синютка уверяет, что мусор из Львова начали вывозить

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Четверг, 26 января 2017, 14:32

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявляет о начале вывоза мусора из Львова.

Об этом он заявил в четверг на встрече с активистами, передают Українські новини.

Эту встречу инициировали активисты, протестующие против намерения мэрии Львова создать сортировочно-прессовочные линии в черте города.

Синютка попросил активистов не перекрывать улицы и заверил их, что мусор из областного центра уже начали вывозить, и до понедельника процесс должен быть завершен.

Львовская областная государственная администрация заявляет о готовности Борислава, Дрогобыча, Самбора, Червонограда и Николаева принимать твердые бытовые отходы из Львова с 26 января.

23 января мэра Львова Андрей Садовый предупредил Гройсмана о вероятном новом обвале на Грибовицкой свалке.

24 января премьер Владимир Гройсман поручил председателю Львовской ОГА Олегу Синютке найти решения по улучшению ситуации с Грибовицкой свалкой. Он раскритиковал местных чиновников.

"Жители города Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников", - сказал Гройсман.

Темы: Львов Садовый
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