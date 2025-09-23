Все разделы
Садовый: "Прослушку" в кабинете нашли после того, как там побывали Свириденко и Стефанчук

Роман Кравец, Станислав ПогориловВторник, 23 сентября 2025, 09:17
Садовый: Прослушку в кабинете нашли после того, как там побывали Свириденко и Стефанчук
Андрей Садовый, фото: УП

Львовский городской голова Андрей Садовый рассказал, что прослушивающее устройство в его кабинете нашли после того, как там побывали премьер-министр Юлия Свириденко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а также иностранные гости.

Источник: интервью Садового журналисту Роману Кравцу

Прямая речь Садового: "Но у меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там особенного не говорили".

Детали: По его словам, нет подтверждений того, что "прослушку" установили в кабинете по решению суда. "А если такого решения не было, тогда вопрос, кто это сделал и как?", - отметил мэр города.

Садовый добавил, что кабинет мэра - это режимный объект и для того, чтобы установить в нем соответствующее оборудование, нужно было задействовать "серьезные ресурсы".

"Учитывая, что само устройство было вмонтировано не достаточно качественно, у меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто-то это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Да пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят", - сказал Садовый.

Что предшествовало:

  • 17 сентября Садовый заявил, что в одном из рабочих телефонов в его кабинете специалисты обнаружили "подслушивающее устройство".
  • Перед этим Служба безопасности Украины сообщила о контрразведывательных (безопасностных) мероприятиях на территории Львова, которые продлятся с 16 по 18 сентября этого года.

