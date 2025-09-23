Садовый: "Прослушку" в кабинете нашли после того, как там побывали Свириденко и Стефанчук

Львовский городской голова Андрей Садовый рассказал, что прослушивающее устройство в его кабинете нашли после того, как там побывали премьер-министр Юлия Свириденко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а также иностранные гости.

Источник: интервью Садового журналисту Роману Кравцу

Прямая речь Садового: "Но у меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там особенного не говорили".

Реклама:

Детали: По его словам, нет подтверждений того, что "прослушку" установили в кабинете по решению суда. "А если такого решения не было, тогда вопрос, кто это сделал и как?", - отметил мэр города.

Садовый добавил, что кабинет мэра - это режимный объект и для того, чтобы установить в нем соответствующее оборудование, нужно было задействовать "серьезные ресурсы".

"Учитывая, что само устройство было вмонтировано не достаточно качественно, у меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто-то это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Да пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят", - сказал Садовый.

РЕКЛАМА:

Узнать больше: Андрей Садовый: Проблема украинских политиков в том, что они хотят и славы, и денег

Что предшествовало: