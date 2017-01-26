У Гречкивского заявили о давлении и голословности ГПУ

645 просмотров
0
Четверг, 26 января 2017, 18:27

Член Высшего совета правосудия Павел Гречкивский не контактировал с подозреваемым, который заявил, что оговорил члена ВРП из-за психического расстройства.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Гречкивского Дарья Глущенко.

"В соответствии с постановлением Печерского районного суда г. Киева от 22 сентября 2016 на Павла Гречкивского была возложена обязанность воздержаться от общения с подозреваемым по этому делу. Эта обязанность была безусловно выполнена", - сообщила она.

"Тезисы представителя ГПУ о якобы попытках незаконного влияния на этого человека со стороны защиты или лично самого Гречкивского ничем не обоснованы", - добавила Глущенко.

Адвокаты Гречкивского считают такие "голословные заявления психологическим давлением на Гречкивского и дезинформацией общественности об этом деле".

ГПУ подозревает Гречкивского в неоконченном покушении на мошенничество и не расследует коррупционных правонарушений в этом деле. Заявления о стотысячных взятках не соответствуют материалам дела, в которых фигурирует сумма в 51 тыс. долларов, якобы переданных другому подозреваемому.

Как известно, в четверг ГПУ сообщило, что посредник в деле Гречкивского, которого подозревают в мошенничестве, заявил, что оговорил последнего из-за психического расстройства.

ГПУ считает, что такое процессуальное поведение стороны защиты вызвано незаконным влиянием "одного подозреваемого на другого, и является ничем иным как попыткой избежать ними уголовной ответственности".

Член ВСЮ Павел Гречкивский был вызван в ГПУ за "вымогательство денег за незаконное влияние на судебное решение".

Высший совет юстиции отказалась отстранить Гречкивского от должности.

Суд избрал Гречкивскому меру пресечения в виде залога в размере 3, 85 млн грн.

Гречкивский и заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве и является приближенным к нардепу БПП Александра Грановского и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.

Грановский уверяет, что не знаком с Гречкивский.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ задержала за мошенничество помощника нардепа из фракции Ляшко 26 января 2017, 15:03
ГПУ: Фигурант дела Гречкивского "косит" под психа 26 января 2017, 12:07
ГПУ обжалует домашний арест экс-беркутовца, который преследовал Автомайдан 26 января 2017, 11:58
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Команда Порошенко может купить телеканал Tonis
НАБУ задержало 10 человек, связанных с делом Мартыненко — источники
Адвоката крымских татар оккупанты посадили на 10 суток
Ляшко назвал депутата, чей помощник был задержан Генпрокуратурой
Все новости
I/am/from

Азад Сафаров рассказывает о детстве в Баку

Be Very Special

Йен Левин о разнице между художником и татуировщиком