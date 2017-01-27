Мэй призвала Трампа действовать по примеру Рейгана в отношении России

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Пятница, 27 января 2017, 03:20
Getty

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посоветовала Трампу "сотрудничать" с Путиным, но "остерегаться" его.

Об этом пишет The Independent.

Мэй призвала США и Великобританию взаимодействовать с Кремлем "с позиции силы" и предупредила об угрозе Западу в случае их неудачи.

"Когда речь идет о России, часто имеет смысл обратиться к примеру президента Рейгана, который в ходе переговоров со своим коллегой Михаилом Горбачевым соблюдал принцип из поговорки "доверяй, но проверяй", — сказала Мэй в ходе своего визита в США на заседании Республиканской партии в Филадельфии.

"С президентом Путиным, мой совет, надо сотрудничать, но остерегаться", — отметила она.

Как пишет издание, в Кремле уже обвинили министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в стремлении начать новую холодную войну и вбить клин между Москвой и Вашингтоном.

Мэй заявила, что "нет непредотвратимого конфликта между  Россией и Западом. И нет неминуемого отката к временам холодной войны. Но мы должны взаимодействовать с Россией с позиции силы".

"Дни когда Британия и Америка вмешивались в суверенные страны в попытке переделать мир по своему подобию прошли. Но мы не можем позволить себе стоять в стороне, когда угроза реальна, когда в наших интересах вмешаться. Мы должны быть сильными, умными и трезвыми. И мы должны демонстрировать решимость стоять на защите наших интересов", - заявила Мэй.

Напомним, Трамп похвалил Великобританию за то, что страна решила отказаться от Евросоюза, который, по его мнению, находится на грани развала, и пообещал новое торговое соглашение как можно быстрее.


Темы: Великобритания США Трамп Путин
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