Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэй призвала Трампа действовать по примеру Рейгана в отношении России

Пятница, 27 января 2017, 02:20
Мэй призвала Трампа действовать по примеру Рейгана в отношении России
Getty

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посоветовала Трампу "сотрудничать" с Путиным, но "остерегаться" его.

Об этом пишет The Independent.

Мэй призвала США и Великобританию взаимодействовать с Кремлем "с позиции силы" и предупредила об угрозе Западу в случае их неудачи.

"Когда речь идет о России, часто имеет смысл обратиться к примеру президента Рейгана, который в ходе переговоров со своим коллегой Михаилом Горбачевым соблюдал принцип из поговорки "доверяй, но проверяй", — сказала Мэй в ходе своего визита в США на заседании Республиканской партии в Филадельфии.

"С президентом Путиным, мой совет, надо сотрудничать, но остерегаться", — отметила она.

Как пишет издание, в Кремле уже обвинили министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в стремлении начать новую холодную войну и вбить клин между Москвой и Вашингтоном.

Мэй заявила, что "нет непредотвратимого конфликта между  Россией и Западом. И нет неминуемого отката к временам холодной войны. Но мы должны взаимодействовать с Россией с позиции силы".

"Дни когда Британия и Америка вмешивались в суверенные страны в попытке переделать мир по своему подобию прошли. Но мы не можем позволить себе стоять в стороне, когда угроза реальна, когда в наших интересах вмешаться. Мы должны быть сильными, умными и трезвыми. И мы должны демонстрировать решимость стоять на защите наших интересов", - заявила Мэй.

Напомним, Трамп похвалил Великобританию за то, что страна решила отказаться от Евросоюза, который, по его мнению, находится на грани развала, и пообещал новое торговое соглашение как можно быстрее.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияСШАТрампПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Великобритания
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Созданный под эгидой Британии фонд на поддержку Украины потратил менее 10% - СМИ
Медицинская система РФ оказалась неготовой к наплыву раненых – разведка Британии
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: