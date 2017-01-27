Маттис заверил Германию в приверженности США к НАТО
Министр обороте США Джеймс Маттис в телефонном разговоре с министром обороны Германии подчеркнул приверженность Соединенных Штатов к НАТО.
Об этом говорится в заявлении Пентагона, пишет Reuters.
Маттис заверил министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен в "твердой приверженности Соединенных Штатов к НАТО", - сообщили в Пентагоне.
Также сообщается, что в отдельной беседе Маттис обсудил важность НАТО с министром обороны Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, а в разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом Маттис подчеркнул свою "непоколебимую приверженность безопасности Израиля.
Ранее Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, которая должным образом не занимается проблемой терроризма.
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