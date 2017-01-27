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Маттис заверил Германию в приверженности США к НАТО

Пятница, 27 января 2017, 06:24

Министр обороте США Джеймс Маттис в телефонном разговоре с министром обороны Германии подчеркнул приверженность Соединенных Штатов к НАТО.

Об этом говорится в заявлении Пентагона, пишет Reuters.

Маттис заверил министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен в "твердой приверженности Соединенных Штатов к НАТО", - сообщили в Пентагоне.

Также сообщается, что в отдельной беседе Маттис обсудил важность НАТО с министром обороны Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, а в разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом Маттис подчеркнул свою "непоколебимую приверженность безопасности Израиля.

Ранее Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, которая должным образом не занимается проблемой терроризма.

Темы: СШАНАТО
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