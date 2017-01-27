Львову передали 12 га земли под мусор

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Пятница, 27 января 2017, 13:22

Львову передали земучасток в Яворовском районе площадью 12 га для обустройства нового полигона для складирования твердых бытовых отходов и строительства комплекса по переработке мусора. 

Соответствующее решение было принять в пятницу, 27 января, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям ЛОГА, передает zaxid.net.

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, который приехал на заседание комиссии, с просьбой передать городу одну из трех земельных участков, которую ЛОГА выставила на конкурс для строительства мусороперерабатывающих комплексов городу.

"Я поддерживаю инициативу ЛОГА, которые предусматриваются для мусороперерабатывающих комплексов. Если была бы возможность один участок, площадью 12 га передать для Львова, я был бы очень благодарен. Если нет, то надо участвовать в конкурсе, который объявила ЛОГА. Если был бы новый участок, это был бы один из вариантов, чтобы эту проблему решить", - сказал Садовый.

Владимир Гройсман уточнил у председателя ЛОГА, находится ли участок в государственной собственности и поручил председателю ЛОГА передать его городу. Впоследствии город должен построить там мусороперерабатывающий комплекс.

"У меня есть предложение снять участок с конкурса, тот, которую скажет городской голова, и передать городу. Андрей Садовый должен лично написать письмо в ЛОГА и взять обязательство в течение шести месяцев построить полигон, запустить его в эксплуатацию. Если вам нужно Госкомзем – завтра он будет здесь и все согласует", - заявил Гройсман.

23 января мэра Львова Андрей Садовый предупредил Гройсмана о вероятном новом обвале на Грибовицкой свалке.

24 января премьер Владимир Гройсман поручил председателю Львовской ОГА Олегу Синютке найти решения по улучшению ситуации с Грибовицкой свалкой. Он раскритиковал местных чиновников.

"Жители города Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников", - сказал Гройсман.

Темы: Львов
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IP: 85.223.153.---Suzeren27.01.2017 15:55
Скоро зявиться новий суперкласний відпочинковий комплекс на 12га.
Прикольно.
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IP: 178.92.10.---Adam Viter27.01.2017 14:40
Можуть, якщо захочуть.
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