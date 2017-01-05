Закон о Высшем совете правосудия заработал

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Четверг, 5 января 2017, 09:19

Закон "О Высшем совете правосудия" вступил в силу в четверг, 5 января.

Закон вступил в силу на следующий день после его опубликования в официальной газете Верховной Рады "Голос України", передают "Українські новини".

Высший совет правосудия (ВСП) создается путем реорганизации Высшего совета юстиции.

В течение 20 дней, то есть до 26 января, Высший совет юстиции должен создать комиссию по реорганизации.

Высший совет правосудия имеет полномочия отстранять, увольнять судей, вносить президенту представления об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Также ВСП имеет полномочия лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях.

Кроме того, совет будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах.

ВСП сможет назначать и увольнять председателя Государственной судебной администрации и его заместителей, руководителей Службы судебной охраны.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 избирает съезд судей, по 2 назначают президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Решения совета можно обжаловать только в Верховном Суде.

Законом о ВСП также увеличивается срок полномочий генерального прокурора с 5 до 6 лет.

С 1 января 2017 года предлагается установить вознаграждение членам ВСП в размере должностного оклада судей Верховного Суда с коэффициентом 1,5.

Кроме того, Министерство юстиции приобрело полномочия органа следствия.

Государственная уголовно-исполнительная служба в составе Минюста становится органом досудебного расследования и получает право ведения оперативно-розыскных дел, наравне с органами внутренних дел, органами безопасности, органами контроля соблюдения налогового законодательства и Госбюро расследований. У нее будет штат следователей.

Следственные органы Минюста осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных на территории или в помещениях учреждений пенитенциарной системы.

Верховная Рада предусмотрела создание Высшего совета правосудия 21 декабря 2016 года, а 3 января президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Темы: законодательство реформа суд Минюст
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