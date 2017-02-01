Куприй опубликовал "секретный" контракт с Балчуном

Народный депутат Виталий Куприй обнародовал копию контракта Министерства инфраструктуры Украины с главой "Украинской зализныци" Войцехом Балчуном.

Копию контракта Куприй опубликовал в Facebook.

В комментарии "Украинской правде" Куприй сказал, что получил эту информацию из своих источников в правительстве.

Куприй заявил, что написал заявление о преступлении в Национальную полицию, где утверждает, что Балчун нарушил условия контракта, в том числе без уважительных причин отсутствовал на работе и получал зарплату безосновательно.

"По моим данным, Балчун 48 дней отсутствовал на работе. Миллион нанесенного ущерба", - сказал Куприй.

"Этот контракт достоверен. Я получил его из своих источников в правительстве, которые я бы не хотел называть", - сказал он.

В документах указано, что Балчун может быть уволен с должности в случае однократного грубого нарушения, что ненесло "Укрзализныци" убытков, штрафов, потери имущества более чем 20 млн гривен.

Также его могут уволить из-за систематическое невыполнение обязанностей и отсутствия более 3 раз на заседаниях правления компании без уважительных причин. Еще основаниями для увольнения является ущерб деловой репутации, разглашение конфиденциальной информации, невыполнение финансового плана на 25%.

Зарплата Балчуна, согласно контракту, 462 тыс грн / месяц.

В контракте указано, что он действует до 5 июня 2017 года.

Ранее эту дату окончания договора с Балчуном назвал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам Омеляна, Балчун выступил против публикации контракта, ссылаясь на конфиденциальную информацию.

Как известно, 25 января Омелян раскритиковал работу Балчуна на заседании правительства.

Напомним, Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров от 20 апреля 2016 года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Войцеха Балчуна на посту главы акционерной компании "Укрзализныця".

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что процесс корпоратизации "Укрзализныци" был провален.

Ирина Салий, УП