РосСМИ: "Гиви" заказали двое политиков - Зорян и Шкиряк

31020 просмотров
4
Пятница, 10 февраля 2017, 16:58
depo.ua

Российский телеканал "Россия 24" заявляет, что убийство боевика "Гиви" заказали "два представителя украинского истеблишмента" - Зорян и Шкиряк, а исполнителями называет людей "некого Яроша".

Об этом говорится в сюжете телеканала об убийстве боевика "Гиви". При этом журналист телеканала посчитал, что советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк – это два разных человека: Зорян (журналист произносит с ударением на о – ред.) и Шкиряк.

"Сейчас называют две фамилии: это Зорян и Шкиряк, представители украинского истеблишмента, что они могли быть заказчиками этого преступления. А сейчас идут споры о том, кто же мог быть исполнителем", - сказал журналист.

После чего в кадре появляется боевик, так называемый "министр обороны ДНР" Владимир Кононов, который исполнителем совершенно неожиданно называет "Правый сектор".

"Позвонил некий Ярош и сказал, что это сделали его побратимы. Предложил нам сдаться", - заявил боевик.

Зорян Шкиряк уже отреагировал на этот сюжет: "Теперь нас двое. Аж страшно".

Пользователи соцсетей уже высмеяли эту историю.

 
 

Украинская правда

Темы: Шкиряк Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Шкиряк назвал действия Савченко кремлевским перформансом и требует реакции нардепов 10 января 2017, 18:16
Шкиряк на пожарных учениях бросил окурок в сухую траву 20 сентября 2016, 14:06
Шкиряк: для проведения выборов в ОРДЛО нужно 12 тыс полицейских ОБСЕ 22 июня 2016, 02:27
powered by lun.ua
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев10.02.2017 18:06
Дуже "ефективна" реформа проходить в нашому МВД, навіть з елементами комедійного жанру. Можливо так і має бути на фоні суттєвого зростання злочинності та подій у Княжичах. І тут дуже "доречними" стають вкиди юмористо-загрозливих фейків за участю "талановитих" радників міністра. Мабуть слід очикувати наслідків, а саме повної деморалізації головного ворога України, безпосередньо самого Путіна. Чекаймо!
ОтветитьС цитатой
IP: 194.146.180.---Pavlabor10.02.2017 17:58
Сеню абидели!
ОтветитьС цитатой
IP: 134.249.48.---Володимир Заставний10.02.2017 17:26
геніально! 6)
ОтветитьС цитатой
IP: 134.249.48.---Володимир Заставний10.02.2017 17:21
хіба мати винувата - що москаль є тупа вата? :)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Боевики применили "Град" в районе Красногоровки
Порошенко хочет, чтобы СБУ больше контролировала таможенников
У Онищенко заявляют, что Германия отказала Украине в его экстрадиции
РосСМИ: "Гиви" заказали двое политиков - Зорян и Шкиряк
Все новости
История успеха

Как 24-летний киевлянин стал су-шефом во Вьетнаме

Фотопроект

20 историй мужчин, которые пережили сексуальное насилие