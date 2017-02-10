РосСМИ: "Гиви" заказали двое политиков - Зорян и Шкиряк

Российский телеканал "Россия 24" заявляет, что убийство боевика "Гиви" заказали "два представителя украинского истеблишмента" - Зорян и Шкиряк, а исполнителями называет людей "некого Яроша".

Об этом говорится в сюжете телеканала об убийстве боевика "Гиви". При этом журналист телеканала посчитал, что советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк – это два разных человека: Зорян (журналист произносит с ударением на о – ред.) и Шкиряк.

"Сейчас называют две фамилии: это Зорян и Шкиряк, представители украинского истеблишмента, что они могли быть заказчиками этого преступления. А сейчас идут споры о том, кто же мог быть исполнителем", - сказал журналист.

После чего в кадре появляется боевик, так называемый "министр обороны ДНР" Владимир Кононов, который исполнителем совершенно неожиданно называет "Правый сектор".

"Позвонил некий Ярош и сказал, что это сделали его побратимы. Предложил нам сдаться", - заявил боевик.

Зорян Шкиряк уже отреагировал на этот сюжет: "Теперь нас двое. Аж страшно".

Пользователи соцсетей уже высмеяли эту историю.

Украинская правда