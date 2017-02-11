В Луганской области украинские разведчики не вышли на связь

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Суббота, 11 февраля 2017, 17:08

Группа украинских разведчиков, выполнявших задачи на передовой в Луганской области, не вышла на связь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Луганск".

"Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Луганской области, выполняла задание по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В определенное время военнослужащие на связь не вышли", - говорится в сообщении.

В ОТГ "Луганск" отметили, что сейчас ведутся поиски разведчиков и выясняются обстоятельства происшествия.

Украинская правда

Темы: АТО
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