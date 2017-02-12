Трамп и Абэ осудили запуск ракеты КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал последний запуск ракеты Северной Кореей "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп заверил Японию в стопроцентной поддержке.

Об этом сообщает AP.

Абэ и Трамп сделали совместное заявление вечером после сообщения о запуске баллистической ракеты Северной кореей, который стал первым подобным испытанием в этом году.

В поместье Трампа Абэ прочитал краткое заявление, в котором он призвал КНДР полностью соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

По его словам, Трамп заверил его в поддержке США и что его присутствие доказывает его решительность.

Трамп выступил после Абэ с еще меньшим количеством слов.

"Я просто хочу, чтобы все поняли, и в полной мере знали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего союзника, на 100 процентов", - заявил он.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что в 7:55 по местному времени в северной провинции Пхёнан был осуществлен пуск баллистической ракеты. Этот запуск стал первым после того, как Дональд Трамп стал президентом США.

Как сообщалось, 8 января КНДР заявила, что готова к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в любое время и в любом месте.

9 января тогдашний министр обороны США Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты готовы сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания.

В феврале нынешний министр обороны США Джеймс Маттис предупредил о том, что любое использование ядерного оружия Северной Кореей против Соединенных штатов или их союзников приведет к эффективному и сокрушительному ответу.

В прошлом году КНДР осуществила восемь попыток тестового запуска баллистических ракет средней дальности, только один запуск был успешным.

Напомним, осенью 2016 Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи.