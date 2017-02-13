Украинцы считают одинаково виновными в войне на Донбассе олигархов и Россию

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Понедельник, 13 февраля 2017, 19:10

Украинцы равной степени считают, что война на Донбассе продолжается потому, что она выгодна украинскому правительству и олигархам, и потому что Россия не выводит свои войска.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС по заказу общественной организации "Детектор медиа".

65,5% респондентов считают, что война на Донбассе продолжается том, что она выгодна украинскому правительству и олигархам, 15,9% высказали противоположное мнение.

В то же время 70,7% украинцев считают, что война в Донбассе продолжается том, что Россия не выводит свои войска. Не согласны с этим 15,8%.

С утверждением, что Россия и "ЛНР/ДНР" целенаправленно срывают перемирие и Минский процесс, согласны 66,4% украинцев, 15,5% так не считают. Украинское правительство в этом обвиняют 38,8%. Не согласны с тем, что Минский процесс срывает Киев, 39,6% опрошенных.

По результатам опроса, не согласны с утверждением, что зимой 2014 года в Киеве состоялся незаконный вооруженный переворот 48,3% опрошенных, тогда как согласны 34,3%. "Народной революции" произошедшее считают 56,4%, не согласны с этим 28,3%.

Опрос провели с 3 по 12 декабря 2016 года, было опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах Украины, подконтрольных правительству.

Украинская правда

Темы: Росcия Донбасс
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Комментарии — 5
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IP: 178.64.102.---Валентина Захарова13.02.2017 21:58
Выходит Россия "не выводит войска", а это выгодно киевским властям и олигархам! )))
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IP: 77.253.41.---Badyle13.02.2017 20:49
"олигархи" напали на росию бо им выгодно?
кмис------------------->--------->---------->---------->---------->
панЯл куда?
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IP: 94.231.178.---навроцький13.02.2017 20:46
Геть олігархів з Ураїни!
Геть руссій мір з України!
Росія - окупант, терорист №1 у світі, тюрма народів, імперія зла і брехні!
Путін-капут!
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев13.02.2017 20:36
Все таки найкритичнішим для продовження війни на Донбассі є бізнес у владі. Саме бізнес у владі розмиває усі актуальні рішення спрямовані на перемогу, саме бізнес у владі не дозволив невідворотньо ввести в Україні санкції проти РФії, саме бізнес у владі не дозволяє сконцентрувати ресурси і спонукає корупцію та торгівлю з ворогом, саме бізнес у владі через банківський бізнес сприяє відтоку коштів у офшори тощо.
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IP: 31.148.207.---ReAlex13.02.2017 20:02
Так, вигідна російським олігархам на чолі з Путіним та Медведєвим.
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