Украинцы считают одинаково виновными в войне на Донбассе олигархов и Россию

Украинцы равной степени считают, что война на Донбассе продолжается потому, что она выгодна украинскому правительству и олигархам, и потому что Россия не выводит свои войска.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС по заказу общественной организации "Детектор медиа".



65,5% респондентов считают, что война на Донбассе продолжается том, что она выгодна украинскому правительству и олигархам, 15,9% высказали противоположное мнение.



В то же время 70,7% украинцев считают, что война в Донбассе продолжается том, что Россия не выводит свои войска. Не согласны с этим 15,8%.



С утверждением, что Россия и "ЛНР/ДНР" целенаправленно срывают перемирие и Минский процесс, согласны 66,4% украинцев, 15,5% так не считают. Украинское правительство в этом обвиняют 38,8%. Не согласны с тем, что Минский процесс срывает Киев, 39,6% опрошенных.



По результатам опроса, не согласны с утверждением, что зимой 2014 года в Киеве состоялся незаконный вооруженный переворот 48,3% опрошенных, тогда как согласны 34,3%. "Народной революции" произошедшее считают 56,4%, не согласны с этим 28,3%.

Опрос провели с 3 по 12 декабря 2016 года, было опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах Украины, подконтрольных правительству.

Украинская правда