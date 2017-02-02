В Донецке прогремел мощный взрыв

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Четверг, 2 февраля 2017, 21:37

В Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв.

Как пишут пользователи в социальных сетях, сильный толчок почувствовали во всех районах города. У некоторых в квартирах повылетали окна, попадали вещи с полок. В машинах сработали сигнализации.

"У нас в доме в подъезде окна посыпались, Калининский район", - пишут пользователи.

Также люди сообщают, что взрывная волна чувствовалась в Ясиноватой, Харцизске, Новом Свете.

"В Харцызске окна трухануло", - сообщают жители.

В настоящее время о причинах взрыва и пострадавших информации нет.

Похожие взрывы прогремели в Донецке 4 декабря 2016 года,  тогда был уничтожен склад боеприпасов боевиков, а также 1 марта 2016 года.

Украинская правда

Темы: Донецк АТО
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