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В Донецке взорвался склад боеприпасов, погибла сотня боевиков – СМИ

Воскресенье, 4 декабря 2016, 08:36

В субботу в оккупированном Донецке произошел мощный взрыв, который уничтожил склад боеприпасов боевиков "ДНР".

Об этом ЛІГА.net сообщили местные жители.

Источник издания сообщает, что взорвался арсенал оружия пророссийских наемников, который был расположен на заводе химических изделий.

"Взрыв было слышно около 20:00, мощный, стекла в некоторых жилых домах повылетали", - сказал дончанин Сергей.

О пострадавших местных жителях информации пока нет.

Однако, по некоторым данным, в результате взрыва были уничтожены около 100 боевиков.

В то же время, ресурсы боевиков не сообщают о взрыве.

Украинская правда

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Темы: ДНРДонецк
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