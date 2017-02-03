Постпред США в ООН осудила осудила действия РФ на Донбассе и в Крыму

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Пятница, 3 февраля 2017, 00:38

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая только что заменила на этом посту Саманту Пауэр, во время первого выступления в Совете Безопасности ООН осудила агрессию России на Донбассе.

Об этом она заявила во время заседания Совбеза в четверг, передает "Укринформ".

"Жаль, что во время моего первого выступления здесь мне приходится осуждать агрессивные действия России. Жаль потому, что это повторяет многие ситуации на протяжении многих лет, когда представители США должны были это делать. Так не должно быть. Мы хотели бы, чтобы наши отношения с Россией были бы лучше, однако мрачная ситуация на востоке Украины требует явного и четкого осуждения российских действий", - заявила представитель Соединенных Штатов.

Она призвала российское руководство немедленно остановить эскалацию насилия.

"США стоят вместе с народом Украины, который более трех лет страдает от оккупации и военной интервенции России", - отметила Хейли.

Американский дипломат также подчеркнула, что восток Украины – не единственная часть страны, которая страдает от агрессивных действий РФ. Она заявила, что санкции, связанные с Крымом, сохраняться до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

"США продолжают осуждать и призывают немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - заявила она.

Она также заявила, что четкий путь для урегулирования ситуации на Донбассе – это полная имплементация Минского соглашения.

 "США продолжают поддерживать эти договоренности", - отметила Хейли.

Темы: США Донбасс Крым
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IP: 65.94.106.---Alexandre Kostirko03.02.2017 04:50
Ну де ці всі критики Трампа. Не тільки засудила військові дії Росії на Сході , а також наголосила що Крим- Україна і санкції залишаться у силі поки КРИМ НЕ повернеться в Україну.
Трамп не безхребетних Обама
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