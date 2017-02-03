В штабе АТО озвучили потери за сутки: 4 погибших, 19 раненых

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое военнослужащих и один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 18 бойцов и один спасатель получили ранения.



Об этом на брифинге 2 февраля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих и один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли, 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины и один сотрудник ГСЧС получили ранения", – сказал полковник.



"Двое военных инструкторов погибли на Светлодарск дуге, 1 военнослужащий ВСУ и сотрудник ГСЧС погибли в Авдеевке. По одному военному были ранены в Новоалександровке, Зайцево и Марьинке. В Новозвановке получили ранения двое бойцов, шестеро военных получили ранения на Светлодарской дуге, 7 бойцов и офицер ГСЧС были ранены в Авдеевке", – уточнил потери Мотузяник.

Как сообщалось, за период обострения ситуации в Авдеевке, с 29 февраля, Вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще 66 военнослужащих получили ранения в результате обстрелов.



Враг продолжает вооруженные провокации и артиллерийские обстрелы Авдеевки, пытаясь, в частности, отбить занятую силами АТО стратегическую позицию.



Украинская правда