Стало известно, с чего началось обострение в Авдеевке

Обострение в Авдеевке в воскресенье 29 января началось после столкновения сил АТО с диверсионно-разведывательной группой боевиков.



Об этом "Украинской правде" сообщил источник в разведывательных структурах, знакомый с ситуацией.



По его словам, бойцы во время выполнения задачи по расстановке секретов наткнулись на ДРГ боевиков.



"Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило – ред.) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков", – объясняет собеседник УП.



По словам собеседника УП, теперь боевики пытаются вернуть себе отбитую силами АТО стратегическую позицию (боевики называли позицию "Алмаз-2" – ред.), поскольку с нее полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка.



Среди причин обострения, он назвал также попытки боевиков отодвинуть силы АТО от границ Донецка. Кроме этого боевики не оставляют попыток взять под контроль Донецкую фильтровальную станцию.



"Кроме того, боевики пытаются нанести удары по Коксохиму, поскольку от него зависит инфраструктура не только Авдеевки, но и работа важных предприятий Мариуполя и Запорожья", – отметил собеседник УП.



Он также обратил внимание на то, что руководят боевиками непосредственно из Российской Федерации, а обострение началось после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Позже в пятницу Генеральный штаб обнародовал хронологию обострения в зоне АТО в период с 29 января по 3 февраля.

Как известно, ситуация в Авдеевке резко обострилась 29 января, однако 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь согласно договоренностям о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, из-за чего те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

2 февраля боевики сначала придерживались режима тишины, однако по состоянию на 11:40 Жербивский сообщил, что из-за обстрелов бригада электромонтажников не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.

О развити событий в Авдеевке также можно прочитать здесь.

Андрею Кизило посмертно присвоено звание Героя Украины.

Украинская правда