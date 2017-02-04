АТО: Обстрелы из тяжелой артиллерии продолжаются, трое бойцов ВСУ погибли

16646 просмотров
0
Суббота, 4 февраля 2017, 07:04

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы с РСЗО БМ-21 "Град", тяжелой артиллерии и минометов по всей линии соприкосновения, за сутки погибли трое бойцов ВСУ, семеро ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", оккупанты вели огонь по Галициновке. Из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов били по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцевому. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому неоднократно огонь вели танки. Из стрелкового оружия боевики открывали огонь по Зайцевому.

На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой артиллерии обстреляна Талаковка. Из 120- и 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалик. Из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому - БМП, по Чермалыку ПТРК, а по Широкиному - БМП и танк.

На Луганском направлении оккупанты из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке.  По Станице Луганской и Валуйскому применяли гранатометы и стрелял снайпер. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 115 обстрелов. Трое наших военных погибли, семеро ранены.

Темы: АТО боевые действия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Могерини напомнила Лаврову о необходимости выполнения Минских соглашений 4 февраля 2017, 01:42
Боевики снова обстреляли из артиллерии Сартану 4 февраля 2017, 01:08
День в АТО: 2 военных погибли, 5 ранены 3 февраля 2017, 18:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Минюст опровергает заявление Сытника о массовом рейдерстве
В Сартане повреждено 30 зданий. Под обстрел попал дом с детьми
От взрыва в Луганске погиб "начальник управления милиции ЛНР"
Террористы выпустили по Сартане 40 ракет БМ-21 "Град"
Все новости
Фото

Нелегальная добыча янтаря в Украине глазами журналиста США

Фото

15 фото, которые разрушат стереотипы о несчастных женщинах в хиджабах