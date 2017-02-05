Климкин о планах Австрии по санкциям: Разве не извращенная логика?

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Воскресенье, 5 февраля 2017, 14:12

Министр иностранных дел Павел Климкин не видит смысла в пошаговом снятии санкций с России, предложенном министром иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Себастианом Курцем.

Об этом он заявил в интервью австрийскому журналу "Профиль", сообщает пресс-служба МИД.

На вопрос, имеет ли смысл такое предложение, министр сказал: "Я смысла не вижу. Россия настаивает на том, что она не является никакой стороной конфликта, не демонстрирует никакого раскаяния или готовности исправить то, что она натворила. То есть мы хотим подсластить России то, о чем она даже не хочет слушать. Мы делаем шаг навстречу тому, кто продолжает настаивать на своем праве перекраивать границы Европы и по своему усмотрению нападать на своих соседей. Мы как бы хотим стимулировать преступника, чтобы тот в этом году убил меньше, чем в прошлом. Разве это не извращенная логика?"

По мнению министра, правильной логикой было бы заставить преступника вернуться к основам международного права и исправить свои преступления. Только потом можно было бы рассуждать о смягчении наказания.

Климкин также высказал мнение, что санкции ЕС являются одной из двух причин, по которым Россия "не намного ближе подступилась к границам Евросоюза".

"Первая причина - это готовность Украины обороняться. Вторая - это ощущение того, что любое нарушение международного права будет иметь финансовые последствия", - сказал он.

Как сообщалось, в январе Курц назвал среди планов Вены во главе ОБСЕ лоббирование ослабление санкций против России "шаг за шагом" в обмен на "позитивное развитие событий на месте".

Украинская правда

Темы: Климкин Австрия санкции
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IP: 178.151.144.---Вадим Клименко05.02.2017 15:17
Эти санкции настолько слабы по отдельности... Отменять пошагово нельзя. Я бы понял, если бы были введены серьезные санкции, да. Но эти санкции по отдельности, ничтожны для России. Потому, нужно их ужесточить и поставить условие: выходишь с чужих территорий - отменяем всё. Не выходишь, тебе конец! Я понимаю, что это сказка, НО, если всё будет продолжаться в том же духе, Путин останется в выигрыше. Он аннексировал Крым и понимал, что это не пройдет так, просто. Поэтому, он решил рядом устроить небольшую войну, чтобы путем шантажа, оставить себе Крым, а уничтоженный Донецк и Луганск втулить нам. Этого допустить нельзя! Путин должен попасть в гаагу!
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