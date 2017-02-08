ОБСЕ фиксирует увеличение вооружений по обе стороны конфликта на Донбассе

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Среда, 8 февраля 2017, 01:03

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества тяжелых вооружений по обе стороны от линии разграничения на Донбассе.

Об этом рассказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в эфире Громадського.

"Я считаю, что это лишь верхушка айсберга, но факт остается фактом - и то, что мы увидели отображается в ежедневных отчетах Миссии ОБСЕ", - сказал он.

До тех пор, пока не будет отведено тяжелое вооружение, остается возможность новой эскалации конфликта на Донбассе, в том числе, и в районе Авдеевки.

При этом Хуг отметил, что в районе Авдеевки в конце прошлой - начале нынешней недели ситуация для гражданского населения определенным образом успокоилась.

Также Хуг отметил, что между сторонами конфликта существует очень высокий уровень недоверия, который мешает достичь договоренностей о стабильном перемирии.

Темы: ОБСЕ Авдеевка Донбасс
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