Оккупанты давят на 7 направлениях, активнее всего на Авдеевском − Генштаб

Российские захватчики продолжают атаки на 7 направлениях, горячее всего сейчас на Авдеевском и Бахмутском, всего за минувшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 10 мая в Facebook

Дословно Генштаб: "В общем враг нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину − задействовали 10 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены".

Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье, Константиновка, Садки Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменское, Дружба, Спирное, Калиновое, Уманское, Богоявленка Донецкой области.

Из артиллерии оккупанты обстреливали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Купянском направлении украинские воины отбили 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области; Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Роздоловка, Ивановское, Ступочки, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 28 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 7 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении захватчики 19 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки 2 раза безуспешно атаковали позиции украинских войск.

В то же время авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск за прошедшие сутки нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складах боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районах сосредоточения личного состава оккупантов.