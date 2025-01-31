Чернов стал лауреатом кинофестиваля "Сандэнс" за фильм "2000 метров до Андреевки"
Украинский военный корреспондент, писатель, режиссер Мстислав Чернов стал лауреатом кинофестиваля "Сандэнс" за фильм "2000 метров до Андреевки". Он получил награду за лучшую режиссуру в категории "Документальное кино".
Источник: Sundance Festival
Детали: В описании на сайте кинофестиваля говорится о том, что журналист во время контрнаступления в 2023 году следует за украинским взводом, который должен преодолеть почти 2 км хорошо укрепленного леса и освободить село от российской оккупации: "Но чем дальше они продвигаются по разрушенной родине, тем больше осознают, что эта война может никогда не закончиться".
🏆 The Directing Award: World Cinema Documentary goes to Mstyslav Chernov @mstyslavchernov for “2000 Meters to Andriivka” pic.twitter.com/wc1W1RP9lO— Sundance Film Festival (@sundancefest) January 31, 2025
Прямая речь индийского сценариста Судипа Шарма: "Окруженное минами и доступное только через крошечный клочок леса, за который ведутся бои метр за метром, село Андреевка, Украина, лежит в руинах. После фильма "20 дней в Мариуполе" (кинофестиваль "Сандэнс" 2023 года) украинский режиссер и журналист Мстислав Чернов возвращается с потрясающим изображением жизни в окопах и в битве за это маленькое место, отчаянной борьбы с Россией за освобождение украинской нации.
В этой картине тотальной войны - от командных центров, управляющих солдатами, до похорон погибших и жестоких боев людей, которые всего несколько лет назад были гражданскими, - Чернов создал замечательный фильм об ужасной красоте освобождения родного дома, одновременно непоколебимо глядя на бессмысленность и ужас самой войны".
Напомним:
- Лента "2000 метров до Андреевки" от Чернова, который получил Оскар за свою предыдущую работу - фильм "20 дней в Мариуполе", снята при поддержке AP и PBS Frontline.
- Согласно расписанию на сайте фестиваля, ленту можно посмотреть онлайн (с 30 января по 2 февраля) и на спецпоказах для прессы и кинодеятелей (с 29 января по 2 февраля).
- Действие фильма Чернова происходит во время украинского контрнаступления 2023 года.