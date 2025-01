Украинский военный корреспондент, писатель, режиссер Мстислав Чернов стал лауреатом кинофестиваля "Сандэнс" за фильм "2000 метров до Андреевки". Он получил награду за лучшую режиссуру в категории "Документальное кино".

Источник: Sundance Festival

Детали: В описании на сайте кинофестиваля говорится о том, что журналист во время контрнаступления в 2023 году следует за украинским взводом, который должен преодолеть почти 2 км хорошо укрепленного леса и освободить село от российской оккупации: "Но чем дальше они продвигаются по разрушенной родине, тем больше осознают, что эта война может никогда не закончиться".

🏆 The Directing Award: World Cinema Documentary goes to Mstyslav Chernov @mstyslavchernov for “2000 Meters to Andriivka” pic.twitter.com/wc1W1RP9lO