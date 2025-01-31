Украинский военный корреспондент, писатель, режиссер Мстислав Чернов стал лауреатом кинофестиваля "Сандэнс" за фильм "2000 метров до Андреевки". Он получил награду за лучшую режиссуру в категории "Документальное кино".

Источник: Sundance Festival

Детали: В описании на сайте кинофестиваля говорится о том, что журналист во время контрнаступления в 2023 году следует за украинским взводом, который должен преодолеть почти 2 км хорошо укрепленного леса и освободить село от российской оккупации: "Но чем дальше они продвигаются по разрушенной родине, тем больше осознают, что эта война может никогда не закончиться".

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🏆 The Directing Award: World Cinema Documentary goes to Mstyslav Chernov @mstyslavchernov for “2000 Meters to Andriivka” pic.twitter.com/wc1W1RP9lO — Sundance Film Festival (@sundancefest) January 31, 2025

Прямая речь индийского сценариста Судипа Шарма: "Окруженное минами и доступное только через крошечный клочок леса, за который ведутся бои метр за метром, село Андреевка, Украина, лежит в руинах. После фильма "20 дней в Мариуполе" (кинофестиваль "Сандэнс" 2023 года) украинский режиссер и журналист Мстислав Чернов возвращается с потрясающим изображением жизни в окопах и в битве за это маленькое место, отчаянной борьбы с Россией за освобождение украинской нации.

В этой картине тотальной войны - от командных центров, управляющих солдатами, до похорон погибших и жестоких боев людей, которые всего несколько лет назад были гражданскими, - Чернов создал замечательный фильм об ужасной красоте освобождения родного дома, одновременно непоколебимо глядя на бессмысленность и ужас самой войны".

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