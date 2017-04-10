Активисты замуровали "Сбербанк" в Харькове

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Понедельник, 10 апреля 2017, 10:30

Активисты заблокировали отделение "Сбербанка" в Харькове.

Об этом сообщает активист Олег Ширяев на своей странице в Facebook.

"Банки с российским капиталом, которые работают на нашей территории, зарабатывая деньги материнским компаниям, должны уйти прочь", – пишет он.

"Я понимаю, что это невозможно сделать в один момент, но мы имеем время и вдохновение - поэтому наша акция бессрочная и будет продолжаться пока последний российской банк не закроет свои двери", – подчеркнул активист.

 
 

Как известно, 7 апреля российский "Сбербанк" официально заявил о выходе с украинского рынка.

Накануне "Национальный корпус" заявил, что 10 апреля истечет срок временного снятия их блокады российских банков, действующих в Украине.

Националисты планировали "физически останавливать" деятельность российских банков на территории Украины.

Украинцев призвали забрать свои средства из российских банков.

Украинская правда

Темы: банки Росcия
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