В Украине за 2 года значительно ухудшилась ситуация с коррупцией – E&Y

15425 просмотров
0
Понедельник, 10 апреля 2017, 14:05
Марина Туровська, focus.ua

Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки с развитыми рынками и развивающимися рынками.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аудиторской компанией Ernst & Young, посвященного рискам мошенничества в этих регионах.

Так, количество респондентов, которые считают, что взяточничество и коррупция широко распространены в стране составляет – 88%. По данному показателю Украина находится на самых низких позициях среди всех стран-участниц исследования EY.

Также указывается, что "отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в нашей стране, в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания, может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм".

"Так, чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней мере 37% респондентов готовы предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта", - говорится в пресс-релизе.

"Регуляторные нормы оказали позитивное влияние на этические стандарты только в 12% опрошенных нами компаний. При этом почти треть респондентов верят в то, что привлечение к уголовной ответственности отдельных сотрудников будет способствовать предотвращению мошенничества, взяточничества и коррупции среди руководства", - говорится в тексте.

Как видно в таблице, в 2015 году Украина в этом рейтинге была седьмой по уровню коррупции.

 
 

Указывается, что в период с ноября 2016 по январь 2017 компания Ipsos MORI, занимающейся международными рыночными исследованиями, по заказу компании EY провела 4100 интервью в 41 стране.

"Интервью проводились на родных языках респондентов в режиме онлайн или при личных встречах. Среди респондентов - члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена, а также другие сотрудники, представляющие компании разных размеров и из разных областей. Исследование проводилось и в Украине, где было опрошено 100 сотрудников компаний", - говорится в пресс-релизе.

Для целей данного исследования, к развивающимся рынков были отнесены: Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Египет, Эстония, Венгрия, Индия, Иордания, Кения, Латвия, Литва, Нигерия, Оман, Польша, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Южная Африка, Турция, ОАЭ и Украины.

В перечень развитых рынков отнесены такие страны, как Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Украинская правда

Темы: коррупция Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Шабунин обвиняет СБУ в организации "перформанса" под его домом 10 апреля 2017, 13:09
Экс-бойца "Донбасса" задержали за попытку дать взятку — ГПУ 7 апреля 2017, 22:37
НАПК не смогло отправить в отставку Корчак 7 апреля 2017, 13:53
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Глава ФГМ Билоус подал в отставку
В Харькове со столкновениями оттеснили националистов от "Сбербанка"
Первый год премьерства: отчитываться в Раде Гройсман не спешит
В Одессе произошли потасовки на Аллее Славы
Все новости
Книги

Отрывок из новой книги Александра Ирванца "Харьков 1938"

Свет и харизма

Друзья и коллеги вспоминают экс-вокалиста "Перкалабы" Андрея Федотова