На взятке задержан один из руководителей Одесской таможни

В понедельник во время получения взятки правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя руководителя Одесской таможни.

Чиновника поймали при получении неправомерной выгоды в размере 600 долларов, сообщили в областной прокуратуре.

"Установлено, что таможенник требовал и получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 600 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление груза", - говорится в сообщении.

Кроме того, служащий фактически занимает должность первого заместителя начальника Херсонской таможни Государственной фискальной службы, а должность в Одесской области занимает в командировке, уточнили правоохранители.

Спецоперацию по задержанию проводили следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками регионального управления Службы безопасности и подразделения внутренней безопасности ДФС в области.