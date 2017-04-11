МИД РФ хочет, чтобы США остановили "насильственную украинизацию"

Министерство иностранных дел России считает, что конфликт в Украине вызван попытками национал-радикалов провести насильственную украинизацию.



Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона.



"Особо рассчитываем, что США сумеют, используя свое влияние на Киев, нейтрализовать реваншистские настроения украинской "партии войны". Вашингтон также мог бы побудить власти Украины к неукоснительному выполнению своих обязательств по Минским соглашениям, что является единственным путем к урегулированию конфликта, вызванного попытками национал-радикалов насильственно украинизировать все сферы жизни этой многоэтнической страны", - говорится в сообщении.



Как известно, во вторник президент Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном накануне американо-российских переговоров в Москве.



Украинская правда