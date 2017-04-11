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Тіллерсон перед зустріччю з Лавровим поговорив з Порошенком

Вівторок, 11 квітня 2017, 16:53

Президент Петро Порошенко провів телефоні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном напередодні американо-російських переговорів у Москві.

Про це повідомляє сайт українського президента.

"Держсекретар Тіллерсон запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні Мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню", - сказано у повідомленні.

"Керівник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що Вашингтон не допустить жодних пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні та Сирії", – повідомили у Порошенка.

Як відомо, Тіллерсон у вівторок прибув з першим візитом до Росії, де зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Раніше журналіст Стів Херман відзначив, що з розкладу візиту Тіллерсона до Росії зникла зустріч із Путіним.

Українська правда

Теми: ПорошенкоСША
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