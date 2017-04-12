В Барышевке люди перекрыли железную дорогу

4379 просмотров
0
Среда, 12 апреля 2017, 08:29

В Барышевке пассажиры перекрыли железнодорожные пути, заблокировав как минимум один поезд Интерсити.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды", который находится в поезде Интерсити, следующем из Киева в Харьков.

Поезд остановили за 30 километрах до Барышевки на станции Борисполь.

По словам корреспондента, проводник Интерсити сообщил, что в Барышевке люди перекрыли железнодорожные пути, поскольку в электричке, на которой они всегда путешествуют, утром было не 10 вагонов, а только 6. Поэтому не все смогли сесть в электричку. Те люди, которые остались, и перекрыли железнодорожные пути.

"Украинская правда" обратилась к "Укрзализныце" за комментарием. Там сообщили, что готовят сообщение. В ведомстве пока не смогли сказать, сколько поездов прекратили движение из-за блокирования железнодорожных путей.

Оксана Коваленко, УП

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 12 апреля. Уран в обмен на гарантии и захват Славянска
Сутки в АТО: Боевики били 45 раз, 5 украинских военных ранены
США обвиняют Россию в попытках скрыть химатаку в Сирии
Торговцы органов в Киеве дешево скупали почки - СБУ
Все новости
Интервью

Тарас Прохасько: Война – самая благодарная тема для повествования о прошлом

Вычистить все

Гигиена от унитаза до матрасов и зубной щетки