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В Барышевке люди перекрыли железную дорогу

Среда, 12 апреля 2017, 08:29

В Барышевке пассажиры перекрыли железнодорожные пути, заблокировав как минимум один поезд Интерсити.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды", который находится в поезде Интерсити, следующем из Киева в Харьков.

Поезд остановили за 30 километрах до Барышевки на станции Борисполь.

По словам корреспондента, проводник Интерсити сообщил, что в Барышевке люди перекрыли железнодорожные пути, поскольку в электричке, на которой они всегда путешествуют, утром было не 10 вагонов, а только 6. Поэтому не все смогли сесть в электричку. Те люди, которые остались, и перекрыли железнодорожные пути.

"Украинская правда" обратилась к "Укрзализныце" за комментарием. Там сообщили, что готовят сообщение. В ведомстве пока не смогли сказать, сколько поездов прекратили движение из-за блокирования железнодорожных путей.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Укрзализныця
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