АП уничтожила часть секретных документов, касающихся Евромайдана – ГПУ

Генеральная прокуратура заявляет, что Администрация президента уничтожила ряд секретных документов СБУ относительно борьбы с терроризмом во время Евромайдана, а ряд раздала бывшим сотрудникам.

Об этом говорится в определении суда 31 марта, передают Українські Новини.

Согласно ему, в рамках расследования убийств активистов Евромайдана Генпрокуратура, в частности, исследуют обстоятельства организации и проведения 18 и 19 февраля 2014 года силового разгона митингующих в центральной части Киева силами и средствами СБУ и Министерства внутренних дел, в том числе путем проведения антитеррористической операции.

Во время досудебного расследования установлено, что бывшие должностные лица СБУ в ноябре 2013 года – феврале 2014 года информировали АП путем направления писем, сообщений, справок, уведомлений о состоянии борьбы с терроризмом и о принятых решениях по приведению сил и средств субъектов борьбы с терроризмом в готовности "усиленная" или "повышенная".

Часть указанных документов была предоставлена Администрацией органу досудебного расследования и присоединена к материалам данного уголовного производства.

Согласно письму АП от 8 февраля 2017 года, ряд документов, в которых говорится о кадровых перемещениях в СБУ, содержит конфиденциальную информацию и в настоящее время находится в указанном ведомстве.

В то же время, согласно предоставленной информации, 15 документов уничтожены в установленном порядке, а 5 документов были выданы работникам АП, которые уже не работают в ведомстве.

"Следователь отмечает, что указанные документы имеют отношение к расследуемым событиям, имеют гриф ограниченного доступа и могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве", - сказано в судебном решении.

Следователь выразил сомнение в том, что указанные документы уничтожены и попросил суд предоставить к ним доступ.

Суд удовлетворил ходатайство и предоставил Генпрокуратуре доступ к документам, которые хранятся в Администрации, и подтверждают уничтожение указанных докладных записок СБУ и передачу их экс-сотрудникам.