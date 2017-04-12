Путин все же встречается с Тиллерсоном

Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".



"Президент принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова", - сообщил он.



Ранее в среду Лавров и Тиллерсон провели переговоры в Москве. В то же время Песков сообщал, что встреча Путина с Тиллерсон ни была точно запланирована.



Президент Петр Порошенко провел телефоне консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсон накануне американо-российских переговоров в Москве.