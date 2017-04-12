Путин все же встречается с Тиллерсоном

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Среда, 12 апреля 2017, 18:47

Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова", - сообщил он.

Ранее в среду Лавров и Тиллерсон провели переговоры в Москве. В то же время Песков сообщал, что встреча Путина с Тиллерсон ни была точно запланирована.

Президент Петр Порошенко провел телефоне консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсон накануне американо-российских переговоров в Москве.

Темы: Путин США Трамп
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