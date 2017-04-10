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У графіку Путіна зустрічі з Тіллерсоном поки немає – Пєсков

Понеділок, 10 квітня 2017, 14:42

Зустріч із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном під час його візиту до Москви 12 квітня в графіку президента РФ Володимира Путіна на даний час не значиться.

Про це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив журналістам, передає ТАСС.

"Жодних зустрічей ми не анонсували й поки досі у графіку президента зустрічі з Тіллерсоном немає", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи планує Путін прийняти держсекретаря США.

Пєсков нагадав, що Тіллерсон приїжджає для переговорів із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

"Якщо така зустріч (із Тіллерсоном) з'явиться (у графіку Путіна), то ми відповідним чином вас поінформуємо", – пообіцяв представник Кремля.

"Ми такі зустрічі не анонсуємо ніколи, буде вона чи не буде – ми не анонсуємо", – зазначив Пєсков.

На запитання, чи може ймовірна відмова Путіна від такої зустрічі розцінюватися як сигнал для Вашингтона, він відповів: "Не розумію суті питання".

На зауваження, що цю тему активно обговорюють, прес-секретар президента РФ заявив: "Продовжуйте обговорення".

Напередодні журналіст Стыв Херман відзначив, що з розкладу візиту Тіллерсона до Росії зникла зустріч із Путіним.

Тіллерсон відвідає Москву з робочим візитом 11-12 квітня й проведе переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це буде перший його приїзд до Москви в якості керівника зовнішньополітичного відомства адміністрації президента США Дональда Трампа.

Візит держсекретаря США до Москви відбудеться на тлі хімічних атак у Сирії й ракетного удару США по авіабазі Асада в Сирії.

Теми: РосіяПутінСША
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