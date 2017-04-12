Лутковскую привлекут к процессу обмена заложниками с ОРДЛО

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Среда, 12 апреля 2017, 19:58

Омбудсмен Валерия Лутковская при участии ОБСЕ проведет верификацию отказа людей перемещаться в рамках обмена заложниками на неподконтрольную Украине часть Донбасса.

Об этом сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

По результатам заседания в среду Трёхсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению от 29 марта 2017 года о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня в преддверии пасхальных праздников.

Как отметила Олифер, Украина снова обозначила свою позицию: признание Россией документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват предприятий, которые принадлежат как государству Украина, так и частным украинским и европейским компаниям; установление псевдограницы в ОРДО - такие решения заставили Украину ввести ограничение грузов через линию соприкосновения.

"Мы требуем отмены упомянутых действий и возврата предприятий их законным собственникам", - заявила она.

По словам Олифер, в рамках подгруппы по безопасности необходимо выработать механизм предотвращения и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня, а также инцидентами с персоналом и оборудованием СММ ОБСЕ.

"В соответствии с Минскими договоренностями Украина отвела все тяжёлое вооружение от линии соприкосновения. Украинская сторона обеспокоена и встревожена постоянными угрозами и актами агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые все чаще происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса", - написала она на Facebook.

"Полное прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений – только после этого можно переходить к решению политических вопросов", - добавила Олифер.

В то же время, согласно сообщению пресс-секретаря Кучмы, гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением заложников.

"Удалось договориться о том, чтобы СБУ, омбудсмен Валерия Лутковская, матери незаконно удерживаемых лиц, при участии ОБСЕ провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса", - сказано в заявлении.

Также, по словам Олифер, в экономической подгруппе стоит вопрос организации работы экспертной группы, которая должна оценить ситуацию на шахтах в ОРДЛО, подтопление которых является экологической угрозой для всего Донбасса. Однако представители ОРДЛО, согласно сообщению, блокируют работу такой группы.

Украинская правда

Темы: пленные
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