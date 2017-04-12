Лутковську залучать до процесу обміну заручниками з ОРДЛО

Омбудсмен Валерія Лутковська за участю ОБСЄ проведе верифікацію відмови людей переміщатися в рамках обміну заручниками на непідконтрольну Україні частину Донбасу.

Про це повідомила Дар'я Оліфер - прес-секретар представника України в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми.

За результатами засідання в середу Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню від 29 березня 2017 року про виконання раніше взятих зобов'язань щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні великодніх свят.

Як зазначила Оліфер, Україна знову нагадала свою позицію: визнання Росією документів, виданих нелегітимною владою ОРДЛО; рейдерське захоплення підприємств, які належать як державі Україна, так і приватним українським і європейським компаніям; встановлення псевдокордону в ОРДО - такі рішення змусили Україну ввести обмеження вантажів через лінію розмежування.

"Ми вимагаємо скасування згаданих дій і повернення підприємств їхнім законним власникам", - заявила вона.

За словами Оліфер, в рамках підгрупи з безпеки необхідно виробити механізм запобігання та ефективного контролю за порушеннями режиму припинення вогню, а також інцидентами з персоналом та обладнанням СММ ОБСЄ.

"Відповідно до Мінських домовленостей Україна відвела все важке озброєння від лінії зіткнення. Українська сторона стурбована і стривожена постійними погрозами і актами агресії щодо співробітників СММ ОБСЄ, які все частіше відбуваються на непідконтрольній Україні частині Донбасу", - написала вона на Facebook.

"Повне припинення вогню, виведення російських формувань і озброєнь - тільки після цього можна переходити до вирішення політичних питань", - додала Оліфер.

У той же час, згідно з повідомленням прес-секретаря Кучми, гуманітарна підгрупа продовжує працювати над звільненням заручників.

"Вдалося домовитися про те, щоб СБУ, омбудсмен Валерія Лутковська, матері утримуваних осіб, за участю ОБСЄ провели верифікацію відмови людей переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу", - сказано в заяві.

Також, за словами Оліфер, в економічній підгрупі стоїть питання організації роботи експертної групи, яка повинна оцінити ситуацію на шахтах в ОРДЛО, підтоплення яких є екологічною загрозою для всього Донбасу. Однак представники ОРДЛО, згідно з повідомленням, блокують роботу такої групи.

Українська правда