Суд отменил запрет Киевсовета на продажу алкоголя ночью

Хозяйственный суд Киева обязал Киевсовет отменить решение от 22 сентября 2016 о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00.

Такое решение суд вынес 10 апреля, сообщает Киевское областное территориальное отделение АМКУ в facebook.

"Обязать Киевсовет прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, которое заключается в принятии решения от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве"..., кроме заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, заведения общественного питания, рестораны, и прочее) на территории города Киева с 23:00 до 10:00 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятием такого решения Киеврада нарушила закон о защите экономической конкуренции.

В то же время, как заверил "Украинскую правду. Киев" один из инициаторов запрета продажи алкоголя ночью депутат горсовета Владислав Михайленко, Киевсовет отменять свое решение не будет.

"Это решение ничтожно. С юридической точки зрения, акты органов местного самоуправления могут отменяться в порядке административного судопроизводства. Почему его отменяет Хозяйственный суд? Это что-то странное", - сказал он.

Михайленко подчеркнул, что самого решения суда еще никто не видел.

"Если Киевсовет его получит, то мы, конечно, будем подавать апелляцию. Потом, если будет нужно, будет кассация. Судя из решения суда, то он обязывает Киевсовет отменить решение, но никто, кроме Господа Бога и украинского народа не может заставить депутата нажать кнопку голосования "за" или "против". Это надо, чтобы решение об отмене кто-то подготовил, кто-то его вынес в зал и все проголосовали. Такой воли у депутатов нет", - сказал Михайленко.

Он пояснил, что решение не собираются отменять, потому что оно положительно показало себя в действии.

"Мы заметили и полиция об этом говорит, что количество преступлений, совершенных ночью на пьяную голову, уменьшилась, а бизнес и экономика не получили каких-либо существенных потерь, ибо 90-95% такой продукции осуществляются в дневное время", - сказал Михайленко.

"Решение было продиктовано обществом, оно имеет положительное влияние. Отменять его мы не собираемся", - подытожил Михайленко.

Как известно, 22 сентября Киевсовет принял решение о запрете продажи алкоголя и пива в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00.

Киевсовет планирует повторно принять решение о запрете продажи алкогольных напитков и пива в ночное время, если Антимонопольный комитет обжалует это решение в суде.

В конце ноября 2016 года суд отменил запрет на продажу алкоголя в киевских МАФах.

20 декабря 2016 года Киевское областное отделение Антимонопольного комитета уже признавало решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь ночью незаконным.

Ирина Балачук, "Украинская правда. Киев"