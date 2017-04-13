Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд скасував заборону Київради на продаж алкоголю вночі

Четвер, 13 квітня 2017, 11:23
Суд скасував заборону Київради на продаж алкоголю вночі

Господарський суд Києва зобов’язав Київраду скасувати її рішення від 22 вересня 2016 про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00.

Таке рішення суд виніс 10 квітня, повідомляє Київське обласне територіальне відділення АМКУ у facebook.

"Зобов’язано Київраду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке полягає у прийнятті рішення від 22.09.2016 № 19/1023 "Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві"..., окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани, тощо) на території міста Києва з 23:00 до 10:00 години", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що прийняттям такого рішення Київрада порушила закону захист економічної конкуренції".

Водночас, як запевнив "Українську правду. Київ" один із ініціаторів заборони продажу алкоголю вночі депутат міськради Владислав Михайленко, Київрада скасовувати своє рішення не буде.

"Це рішення нікчемне. З юридичної точки зору, акти органів місцевого самоврядування можуть відмінятися у порядку адміністративного судочинства. Чому його скасовує Господарський суд? Це щось дивне", - сказав він.

Михайленко наголосив, що самого рішення суду ще ніхто не бачив.

"Коли Київрада його отримає, то ми, звісно, будемо подавати апеляцію. Потім, якщо буде потрібно, буде касація. Судячи з рішення суду, то він зобов’язує Київраду скасувати рішення, але ніхто, крім Господа Бога і українського народу не може змусити депутата натиснути кнопку голосування "за" чи "проти". Це треба, щоб рішення про відміну хтось підготував, хтось його виніс в зал і всі проголосували. Такої волі у депутатів немає", - сказав Михайленко.

Він пояснив, що рішення не збираються скасовувати, бо воно позитивно показало себе у дії.

"Ми помітили і поліція про це каже, що кількість злочинів, вчинених вночі на п’яну голову, зменшилася, а бізнес і економіка не отримали якихось суттєвих втрат, бо купівля 90-95% такої продукції здійснюються у денний час", - сказав Михайленко.

"Рішення було продиктоване громадою, воно має позитивний вплив. Скасовувати його ми не збираємося", - підсумував Михайленко.

Як відомо, 22 вересня Київрада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.

Київрада планує повторно ухвалити рішення про заборону продажу алкогольних напоїв і пива в нічний час, якщо Антимонопольний комітет оскаржить це рішення у суді.

В кінці листопада 2016 року суд скасував заборону на продаж алкоголю в київських МАФах.

20 грудня 2016 року Київське обласне відділення Антимонопольного комітету вже визнавало рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі незаконним.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ" 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Київ
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: