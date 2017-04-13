Эксперты разработали план действий в связи с блокадой ОРДЛО: От законов до АЭС

2999 просмотров
0
Четверг, 13 апреля 2017, 13:58

В Национальном институте стратегических исследований разработали перечень предложений в связи с введением временного ограничения перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Предложения содержатся в большом аналитическом отчете, который подготовили в Институте.

В предложениях отмечается, что реинтеграция ОРДЛО является конечной целью долгосрочной госполитики, а потому нужно создать условия для такой реинтеграции и одновременно - обеспечение нацбезопасности в масштабах всей страны.

Поэтому эксперты предлагают Верховной Раде при рассмотрении законодательных инициатив в отношении оккупированных территорий предусмотреть положения, которые будут дифференцировать госполитику по АРК и ОРДЛО.

Также положения должны легитимизировать действия Украины, связанные с общественной блокадой ОРДЛО, в глазах международных партнеров; учитывать меры по защите прав граждан на этих территориях; определят последовательность действий государства по освобождению и реинтеграции таких территорий.

Кроме того, эксперты рекомендуют принять закон о временно оккупированных территориях.

"Его появление создаст необходимую правовую основу для обоснования внешним партнерам позиции Украины о блокирования ОРДЛО и начала диалога по поводу возмещения убытков, причиненных оккупантами государству и населению", - считают в НИСИ.

Кроме того, это должно позволить создать в пределах прифронтовой зоны максимальный контраст ("витрину демократии") в вопросе удовлетворения экономических, социальных культурно-образовательных потребностей жителей районов Донбасса, проживающих на подконтрольной Украине территории, и граждан, находящихся на оккупированных РФ территориях ОРДЛО.

Также предлагается упростить процедуры восстановления/установления соцвыплат для внутренне перемещенных лиц, обращающихся в органы власти на подконтрольных Украине территориях.

Также должна быть активирована госполитика в образовательно-научной, культурной, информационной сферах, которая предусмотрит целенаправленную работу с детьми и молодежью из оккупированных территорий.

По мнению экспертов, нужно вести подготовку к введению визового режима с РФ и механизмов ограничения российского капитала в экономике Украины.

Кроме того, в условиях реализации Россией сценария "ползучей экспансии", в которой "ОРДЛО является для РФ "полигоном" обработки технологии фрагментации Украины", эксперты предлагают определить пакеты экономического сдерживания агрессии в зависимости от степени эскалации событий.

А также вместе с международным сообществом блокировать активы и внешнеэкономическую деятельность тех субъектов российской экономики, которые без разрешения Украины осуществляют хоздеятельность на временно оккупированных территориях.

Украина должна мониторить нарушения своего суверенитета на всех временно оккупированных территориях и подавать предложения для международного блокирования экономической собственности и активов соответствующих субъектов.

Эксперты считают целесообразным подготовить национальное специализированное законодательство, в частности проект Закона "О торговле с врагом" вроде действующих законодательных актов "о торговле с врагом" (Trading with the Enemy Act), принятых в США (1917 год) и Великобритании (1914 год).

Осуществить ревизию существующей договорной базы с РФ в экономической сфере и правительства устанавить перечень видов экономических операций (торговых, инвестиционных и т.д.), а также товаров, услуг или конкретных проектов, реализация или покупка/продажа которых в отношениях с РФ и временно оккупированными территориями считается целесообразной с точки зрения интересов национальной безопасности.

Также следует укрепить национальную институциональную инфраструктуру для принятия и соблюдения санкций против РФ, введя в состав профильных министерств и ведомств управления по вопросам разработки и имплементации санкций.

Предлагается предусмотреть административную и уголовную ответственность физических и юридических лиц за нарушение режима санкций.

Чтобы преодолеть негативные последствия прекращения операций с ОРДЛО в финансовой сфере, эксперты считают целесообразным изменить макроэкономический прогноз в госбюджете на 2017 год с соответствующими потерями налоговых поступлений в результате блокады, чтобы удержать запланированный уровень дефицита бюджета, определить объемы субвенций для местных бюджетов Донецкой и Луганской областей.

Также эксперты предлагают рассмотреть возможность повысить нормы обязательной продажи валюты экспортерами с нынешнего уровня 65% до 75%, которые действовали в течение 2014-2016 гг. Эксперты отмечают, что именно такие действия стали ключевым фактором остановки девальвации гривны в 2016 году.

Кроме того, предлагается стимулировать своевременный возврат и увеличение поступления в Украину валютных средств предприятий-экспортеров через механизм автоматического возмещения НДС и реализацию договоренностей по повышению размера квот ЕС на украинском экспорт.

Социальные последствия прекращения торгово-экономических операций с ОРДЛО в 2017 году актуализируют вопрос пересмотра государственной политики по обустройству вынужденных переселенцев, указываются эксперты.

Предлагается внести изменения в Госбюджет на 2017 год для увеличения социальной защиты переселенцев и учесть потребности возможной новой волны переселенцев при планировании бюджета на 2018 год.

Для обеспечения устойчивости функционирования ОЭС Украины и нивелирования потенциальных угроз функционированию национальной атомной энергетики со стороны России необходимо: расширить эксплуатацию ядерного топлива производства компании Westinghouse и сконцентрировать усилия на создании собственного производства ядерного топлива по нероссийским технологиям.

Предлагается в сотрудничестве с европейскими компаниями на площадке Хмельницкой АЭС завершить строительство атомных энергоблоков с модернизированными системами безопасности, которые соответствуют международным стандартам безопасности.

Также предлагается завершить строительство централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

Украинская правда

Темы: блокада Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полиция: Активисты блокады демонтировали один редут в Луганской области 11 апреля 2017, 00:23
"Самопомич" вызывает в Раду Луценко из-за видео Ходаковского с якобы Голубаном 6 апреля 2017, 17:38
Гонтарева: Блокада Донбасса увеличит дефицит платежного баланса Украины 2 апреля 2017, 00:33
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украина передала в ЕСПЧ новые доказательства о захвате Крыма Россией
Без 8 марта, но с 1 мая: новый законопроект о праздниках
Ковалив уходит с должности председателя набсовета "Нафтогаза"
Рада приняла закон о рынке электроэнергии
Все новости
Чистый четверг

Чтобы пасха удалась: рецепты и правила выпекания

Премьер

Как украинский танцовщик Иван Путров завоевал Лондон и мир