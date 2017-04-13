Эксперты разработали план действий в связи с блокадой ОРДЛО: От законов до АЭС

В Национальном институте стратегических исследований разработали перечень предложений в связи с введением временного ограничения перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Предложения содержатся в большом аналитическом отчете, который подготовили в Институте.

В предложениях отмечается, что реинтеграция ОРДЛО является конечной целью долгосрочной госполитики, а потому нужно создать условия для такой реинтеграции и одновременно - обеспечение нацбезопасности в масштабах всей страны.

Поэтому эксперты предлагают Верховной Раде при рассмотрении законодательных инициатив в отношении оккупированных территорий предусмотреть положения, которые будут дифференцировать госполитику по АРК и ОРДЛО.

Также положения должны легитимизировать действия Украины, связанные с общественной блокадой ОРДЛО, в глазах международных партнеров; учитывать меры по защите прав граждан на этих территориях; определят последовательность действий государства по освобождению и реинтеграции таких территорий.

Кроме того, эксперты рекомендуют принять закон о временно оккупированных территориях.

"Его появление создаст необходимую правовую основу для обоснования внешним партнерам позиции Украины о блокирования ОРДЛО и начала диалога по поводу возмещения убытков, причиненных оккупантами государству и населению", - считают в НИСИ.

Кроме того, это должно позволить создать в пределах прифронтовой зоны максимальный контраст ("витрину демократии") в вопросе удовлетворения экономических, социальных культурно-образовательных потребностей жителей районов Донбасса, проживающих на подконтрольной Украине территории, и граждан, находящихся на оккупированных РФ территориях ОРДЛО.

Также предлагается упростить процедуры восстановления/установления соцвыплат для внутренне перемещенных лиц, обращающихся в органы власти на подконтрольных Украине территориях.

Также должна быть активирована госполитика в образовательно-научной, культурной, информационной сферах, которая предусмотрит целенаправленную работу с детьми и молодежью из оккупированных территорий.

По мнению экспертов, нужно вести подготовку к введению визового режима с РФ и механизмов ограничения российского капитала в экономике Украины.

Кроме того, в условиях реализации Россией сценария "ползучей экспансии", в которой "ОРДЛО является для РФ "полигоном" обработки технологии фрагментации Украины", эксперты предлагают определить пакеты экономического сдерживания агрессии в зависимости от степени эскалации событий.

А также вместе с международным сообществом блокировать активы и внешнеэкономическую деятельность тех субъектов российской экономики, которые без разрешения Украины осуществляют хоздеятельность на временно оккупированных территориях.

Украина должна мониторить нарушения своего суверенитета на всех временно оккупированных территориях и подавать предложения для международного блокирования экономической собственности и активов соответствующих субъектов.

Эксперты считают целесообразным подготовить национальное специализированное законодательство, в частности проект Закона "О торговле с врагом" вроде действующих законодательных актов "о торговле с врагом" (Trading with the Enemy Act), принятых в США (1917 год) и Великобритании (1914 год).

Осуществить ревизию существующей договорной базы с РФ в экономической сфере и правительства устанавить перечень видов экономических операций (торговых, инвестиционных и т.д.), а также товаров, услуг или конкретных проектов, реализация или покупка/продажа которых в отношениях с РФ и временно оккупированными территориями считается целесообразной с точки зрения интересов национальной безопасности.

Также следует укрепить национальную институциональную инфраструктуру для принятия и соблюдения санкций против РФ, введя в состав профильных министерств и ведомств управления по вопросам разработки и имплементации санкций.

Предлагается предусмотреть административную и уголовную ответственность физических и юридических лиц за нарушение режима санкций.

Чтобы преодолеть негативные последствия прекращения операций с ОРДЛО в финансовой сфере, эксперты считают целесообразным изменить макроэкономический прогноз в госбюджете на 2017 год с соответствующими потерями налоговых поступлений в результате блокады, чтобы удержать запланированный уровень дефицита бюджета, определить объемы субвенций для местных бюджетов Донецкой и Луганской областей.

Также эксперты предлагают рассмотреть возможность повысить нормы обязательной продажи валюты экспортерами с нынешнего уровня 65% до 75%, которые действовали в течение 2014-2016 гг. Эксперты отмечают, что именно такие действия стали ключевым фактором остановки девальвации гривны в 2016 году.

Кроме того, предлагается стимулировать своевременный возврат и увеличение поступления в Украину валютных средств предприятий-экспортеров через механизм автоматического возмещения НДС и реализацию договоренностей по повышению размера квот ЕС на украинском экспорт.

Социальные последствия прекращения торгово-экономических операций с ОРДЛО в 2017 году актуализируют вопрос пересмотра государственной политики по обустройству вынужденных переселенцев, указываются эксперты.

Предлагается внести изменения в Госбюджет на 2017 год для увеличения социальной защиты переселенцев и учесть потребности возможной новой волны переселенцев при планировании бюджета на 2018 год.

Для обеспечения устойчивости функционирования ОЭС Украины и нивелирования потенциальных угроз функционированию национальной атомной энергетики со стороны России необходимо: расширить эксплуатацию ядерного топлива производства компании Westinghouse и сконцентрировать усилия на создании собственного производства ядерного топлива по нероссийским технологиям.

Предлагается в сотрудничестве с европейскими компаниями на площадке Хмельницкой АЭС завершить строительство атомных энергоблоков с модернизированными системами безопасности, которые соответствуют международным стандартам безопасности.

Также предлагается завершить строительство централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

Украинская правда