МИД за ущемления крымских татар потребует давить на Россию

114 просмотров
0
Четверг, 13 апреля 2017, 17:04

Министерство иностранных дел Украины будет обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму.

Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца в комментарии "Крым.Реалии" 13 апреля.

"Систематические, масштабные ущемления крымских татар и этнических украинцев говорят о том, что Россия продолжает использовать этих людей в своей политической игре и политических целях", – сказала она.

"Мы категорически осуждаем такие действия и будем обращаться ко всем нашим партнерам для того, чтобы усилить давление на Россию. Так как только консолидированным давлением и международной изоляцией можно достичь определенных результатов", – заявила Беца.

Она добавила, что ситуация в Крыму "еще раз говорит о том, что Россия цинично и дерзко игнорирует все нормы Международного права, в частности последнюю резолюцию Генеральной ассамблеи ООН".

"Эта резолюция обязала Российскую Федерацию как государство-оккупанта придерживаться норм Международного права и соблюдать права человека на оккупированном полуострове. Но Россия в очередной раз игнорирует любые свои обязатательства", – напомнила спикер МИД.

Как известно, утром 13 апреля в Бахчисарае российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

Адвокат Джемиль Темишев сообщил, что на задержанных крымских мусульман составили админпротоколы, их везут в суд.

Российские силовики назвали обыски и задержания "плановыми мероприятиями".

6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя и задержали около 80 человек "неславянской внешности".

После аннексии в Крыму в Крыму регулярно проводят обыски и задерживают крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Темы: Крым аннексия Росcия права человека МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина передала в ЕСПЧ новые доказательства о захвате Крыма Россией 13 апреля 2017, 15:31
Путин говорил об Украине с госсекретарем США "пунктирно" 13 апреля 2017, 13:51
В РФ назвали плановыми мероприятиями обыски и задержания в Бахчисарае 13 апреля 2017, 13:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
САП снова продлила расследование против Охендовского
Украина передала в ЕСПЧ новые доказательства о захвате Крыма Россией
Без 8 марта, но с 1 мая: новый законопроект о праздниках
Ковалив уходит с должности председателя набсовета "Нафтогаза"
Все новости
Здоровье

Что нужно исключить из рациона, чтобы "убежать" от инсульта

Преимущества, недостатки

Из квартиры в дом: выгодно ли вкладывать в таунхаус