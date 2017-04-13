МЗС за утиски кримських татар вимагатиме тиснути на Росію

Міністерство закордонних справ України буде звертатися до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Росію через усе частіші обшуки у Криму.

Про це заявила прес-секретар українського МЗС Мар'яна Беца в коментарі "Крим.Реалії" 13 квітня.

"Систематичні, масштабні обмеження кримських татар і етнічних українців говорять про те, що Росія продовжує використовувати цих людей у своїй політичній грі й політичних цілях", – сказала вона.

"Ми категорично засуджуємо такі дії й будемо звертатися до всіх наших партнерів, аби посилити тиск на Росію. Бо лише консолідованим тиском і міжнародною ізоляцією можна досягти певних результатів", – заявила Беца.

Окупант переслідує, залякує всіх незгодних з окупацією АРК. Поінформуємо партнерів, посилюємо міжнародний тиск на РФ https://t.co/xzKEzBC0XO — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 13, 2017

Вона додала, що ситуація в Криму "ще раз говорить про те, що Росія цинічно й зухвало ігнорує всі норми Міжнародного права, зокрема останню резолюцію Генеральної асамблеї ООН".

"Ця резолюція зобов'язала Російську Федерацію як державу-окупанта дотримуватися норм Міжнародного права й дотримуватися прав людини на окупованому півострові. Але Росія в черговий раз ігнорує будь-які свої зобов’язання", – нагадала речниця МЗС.

Як відомо, вранці 13 квітня у Бахчисараї російські силовики провели обшуки в домівках мусульман – Різи Муждабаєва (6 мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (7 мікрорайон). Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів.

Адвокат Джеміль Темішев повідомив, що на затриманих кримських мусульман склали адмінпротоколи, їх везуть до суду.

Російські силовики назвали обшуки й затримання "плановими заходами".

6 квітня співробітники ОМОН оточили центральний ринок Сімферополя й затримали близько 80 осіб "неслов'янської зовнішності".

Після анексії в Криму регулярно проводять обшуки й затримують кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".