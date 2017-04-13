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В РФ назвали плановыми мероприятиями обыски и задержания в Бахчисарае

Четверг, 13 апреля 2017, 13:42

Крымское управление МВД России говорит, что обыски и задержания в оккупированном Бахчисарае проводились в рамках плановых мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники МВД по Республике Крым во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами на территории Бахчисарайского района проводят плановые мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации. Изымается литература экстремисткой направленности", - говорят там.

Как сообщалось, в четверг утром в Бахчисарае сотрудники ФСБ России проводили обыски у крымских татар.

Трех крымских татар, которые пришли поддержать обыскиваемых, задержали и увезли на автозаке в местное отделение полиции.

Украинская правда

Темы: КрымФСБРосcиякрымские татары
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