В РФ назвали плановыми мероприятиями обыски и задержания в Бахчисарае

Крымское управление МВД России говорит, что обыски и задержания в оккупированном Бахчисарае проводились в рамках плановых мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники МВД по Республике Крым во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами на территории Бахчисарайского района проводят плановые мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации. Изымается литература экстремисткой направленности", - говорят там.

Как сообщалось, в четверг утром в Бахчисарае сотрудники ФСБ России проводили обыски у крымских татар.

Трех крымских татар, которые пришли поддержать обыскиваемых, задержали и увезли на автозаке в местное отделение полиции.

Украинская правда