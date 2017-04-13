США применили в Афганистане "мать всех бомб"

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Четверг, 13 апреля 2017, 23:24

США сбросили самую большую неядерное бомбу GBU-43 на пещеры, которые использовало "Исламское государство" на востоке Афганистана.

Как сообщает Reuters, такого размера бомба была впервые в истории использована в бою.

Ее сбросили с самолета MC-130 в районе Ачин провинции Нангархар, недалеко от границы с Пакистаном.

"Мать всех бомб", GBU - 43 является боеприпасом с GPS-навигацией весом 21600 фунтов (9797 кг) и впервые была опробована в марте 2003 года, за несколько дней до начала войны в Ираке.

Генерал Джон Николсон - руководитель сил США и международной коалиции в Афганистане, заявил, что бомба была использована, чтобы уничтожить пещеры и бункеры, в которых живут боевики афганского ответвления "Исламского государства", также известного как "Вилаят Хорасан".

 
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Темы: США Афганистан
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