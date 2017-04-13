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США застосували в Афганістані "матір усіх бомб"

Четвер, 13 квітня 2017, 23:24

США скинули найбільшу неядерну бомбу GBU-43 на печери, які використовувала "Ісламська держава" на сході Афганістану.

Як повідомляє Reuters, такого розміру бомба була вперше в історії використана у  бою.

Її скинули з літака MC-130 в районі Ачин провінції Нангархар, неподалік кордону з Пакистаном.

"Мати всіх бомб", GBU - 43 є боєприпасом з GPS- навігацією вагою 21 600 фунтів (9 797 кг) і вперше була випробувана у березні 2003 року, за декілька днів до початку війни в Іраку.

Генерал Джон Ніколсон - керівник сил США і міжнародної коаліції в Афганістані, заявив, що бомба була використана, аби знищити печери і бункери, в яких живуть бойовики афганського відгалуження "Ісламської держави", також відомого як "Вілаят Хорасан".

 
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Теми: СШААфганістан
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