За 3 года АТО погибли 2652 военных – Минобороны

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Пятница, 14 апреля 2017, 12:54

С начала проведения антитеррористической операции погибли более 2,6 тысячи военных.

Об этом на брифинге 14 апреля заявил представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Лысенко напомнил, что 3 года назад исполняющий обязанности президента подписал приказ о проведении антитеррористической операции на востоке страны.

"В течение последних трех лет в боях за свободу и независимость Украины отдали свою жизнь 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, МВД, СБУ, Госпогранслужбы и других военных и пограничных формирований", – отметил полковник.

По словам Лысенко, 9578 военнослужащих получили ранения

Украинская правда

Темы: АТО Минобороны армия
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IP: 35.187.25.---DND14.04.2017 13:10
Я так і повірив, як цифрам втрат від Сталіна.
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